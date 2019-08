C'è anche Miralem Pjanic nel progetto di mercato della Juventus: come racconta Calciomercato.com, in questa pazza estate bianconera, pure il bosniaco è finito tra le chiacchierate sulle cessioni bianconere. Ieri l'incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente del centrocampista, che ha portato qualche proposta, soprattutto da Parigi, dove Leonardo sta organizzando il post Neymar. Per Il Corriere della Sera, nel meeting di ieri, Paratici avrebbe comunicato che il giocatore potrebbe essere ceduto a patto ch epossa arrivare un'offerta allettante prima della fine del mercato.