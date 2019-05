Finita la stagione con la Juventus, Miralem Pjanic è volato in Spagna. No, il calciomercato stavolta non c’entra: il centrocampista bosniaco ha scelto Ibiza come meta per ricaricare le batterie, dopo un’annata che l’ha visto alzare al cielo un altro scudetto. Ma sulla sua permanenza a Torino restano in effetti molti dubbi: sono già diversi i top club che si sono messi in fila, con la Juve pronta ad ascoltare le offerte. Nonostante l’ultimo rinnovo fino al 2023, Pjanic può davvero lasciare la Serie A in estate: Ramadani è al lavoro, servono almeno 80 milioni di euro per convincere Agnelli a privarsi di Mire.