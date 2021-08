Novanta minuti in panchina per, mentre i compagni perdevano 2-1 contro il Salisburgo. Così è andata l'ultima partita del Barcellona in questo precampionato. L'ultima anche prima della sfida della Juventus, che si terrà tra appena quattro giorni al Cruyff della città catalana. Per il centrocampista bosniaco, obiettivo di mercato dei bianconeri, non c'è stata la possibilità di mettere minuti nelle gambe: Koeman non gli ha concesso neanche una sgambata o qualche minuto a supporto del centrocampo. Segno inequivocabile: le parti si separeranno.