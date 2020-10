La Juventus doveva essere in emergenza difesa, ma alla fine è stata dominata su tutto il rettangolo dell'Allianz Stadium, prima che negli ultimi 20 metri. Anzi, Bonucci e Danilo (ma non Demiral) sono tra i pochi a salvarsi nella debacle di ieri contro il Barcellona.Il Barça ha occupato il campo con un reticolato di passaggi e movimenti che hanno mandato perennemente a vuoto le maglie bianconere, che di contro non sono riuscite col pallone tra i piedi a proporre nulla di altrettanto efficace.Chi scrive ha maturato una riflessione sul centrocampo intorno a metà secondo tempo, quando ancora il risultato era in bilico (alias solo di 0-1) e le formazioni erano ancora in parità numerica.perché Pirlo ha deciso di tenere in panchina Arthur?In primis, il brasiliano è un ex. E sarà un cliché, ma a livello di spirito e motivazioni questo può essere un fattore. Soprattutto considerando che in Spagna non sono stati molto teneri con lui. Pirlo invece ha tenuto Arthur in panchina, buttandolo nella mischia per gli ultimi dieci minuti.Ancora troppo presto per rischiarlo dal 1'? Intanto, se pur non è "anagraficamente" un regista,Un peccato mortale non puntare su di lui contro i maestri del palleggio, che peraltro lui conosce "dall'interno", specie se i due che schieri poi non si mostrano in grado di garantire né rottura né inserimento.Ma al di là dei singoli, la sensazione a freddo di questa escalation di difficoltà d'inizio stagione è che le idee di Andrea Pirlo siano buone, che i giocatori lo seguano (sprazzi di ottimo pressing nei primi minuti prima della rete, anche fortunosa, di Dembelé)Solo allora l'ingranaggio non s'ingolferà e la Juventus, anche con questo allenatore e con questo organico, che possono e devono crescere in fretta,Magari già al Camp Nou nel match decisivo dell'8 dicembre.