Miralempotrebbe lasciare la Juventus. Il centrocampista bosniaco sembra essere il sacrificabile numero uno, per far quadrare i conti di un mercato al risparmio. L'interesse di Barcellona, ma anche Chelsea e Psg, resta sullo sfondo però, visto che il giocatore sembra essere interessato solamente ai colori bianconeri. Una prova? Il video postato su Instagram, in cui si vede il figlio Edin fare un saluto ai fan musulmani del centrocampista bosniaco, ovviamente con la maglia della Juventus. Un velato messaggio d'amore per la dirigenza bianconera?