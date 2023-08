Anche l'ex centrocampista della Juve, Miralem Pjanic, ha voluto celebrare l'addio al calcio di Buffon e lo ha fatto con un lungo e toccante messaggio condiviso sui social.'Inutile riepilogare quello che hai vinto, sarebbe una lista troppo lunga.Inutile provare a spiegarti cosa hai rappresentato per me da capitano, sarebbe impossibile trovare le parole giuste.Inutile contare le persone che grazie a te si sono innamorate di questo gioco, sarebbero troppe.Una cosa però vorrei dirtela, sei stato un idolo, un modello, un capitano, un compagno, ma ancora di più sei una persona speciale.Sei unico Gigi, grazie per tutte le emozioni'.