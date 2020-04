5









Il prossimo mercato sarà un calciomercato atipico, prevalentemente fatto si scambi tra le grandi squadre. In casa Juve, come negli altri anni, ci saranno pochi investimenti ma di qualità. Il centrocampo in questa prima parte di stagione non ha convinto molto il tecnico Sarri e l'investimento andrà proprio in quella direzione. Se Pjanic non ha convinto nel ruolo di regista, Khedira non sembra più rientrare nello scacchiere ideale del nuovo tecnico bianconero. La nota positiva della stagione è invece la definitiva esplosione di Rodrigo Bentancur che in molti vedono come sostituto ideale, in campo, del bosniaco. Ma dal mercato potrebbero arrivare giocatori molto interessanti. Da Tonali a Jorginho, passando per Thomas, il mercato dei centrocampisti si fa interessante...



Sfoglia la gallery dei possibili nuovi acquisti della Juventus