La Juve vince e domina. Tanti sorrisi per i bianconeri che escono da Marassi con tre gol fatti, tre punti e tre magie, griffate Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Ma le prove da sottolineare solo molte, con Pjanic e Bentancur in grande spolvero e una serie di giocate da portarsi dietro per le prossime gare. E ora i social bianconeri possono festeggiare, per qualche ora, con i commenti migliori dei soliti... Douglas e Pjanic. Anche una promessa per il bosniaco: "Il massimo é il minimo che posso prometterti".



