di Nicola Balice

Lo avevamo anticipato già nelle scorse settimane: è Miralem Pjanic il jolly di Fabio Paratici per lavorare su più tavoli. Carta di scambio eccellente, che tutti vorrebbero. Ma che la Juve inserirà solo nello scambio più convincente, tra i vari che probabilmente coinvolgeranno la società bianconera nella prossima sessione di calciomercato, con l'obiettivo triplice di sistemare il bilancio con plusvalenze fondamentali, abbattere il monte ingaggi e tutelare l'alto tasso tecnico della squadra agli ordini di Maurizio Sarri. Da tempo si parla di Barcellona, da tempo si parla con il Barcellona. Ma da tempo ci sono anche Paris Saint Germain e Chelsea interessate al bosniaco, con la Juve che non chiude a nessuna ipotesi.



