. Bentornata, finalmente, @seriea! The boys are back. Buon campionato a tutti!", così Miralemha dato il proprio bentornato personale al campionato, in cui la Juventus esordisce nella serata di domani contro il Parma allo stadio Tardini, alle ore 18. Il centrocampista bosniaco, insomma, è più carico che mai in vista del fischio d'inizio.