Un patto tra gentiluomini, ecco cos'ha strappato - finora -la possibilità, così come raccontato dallo stesso direttore sportivo blaugrana, di poter andare ovunque e comunque gratis. Anche in prestito, o preferibilmente con una cessione definitiva tramite una formula creativa. In ogni caso, il messaggio è stato: trova una soluzione e noi ti accontentiamo.Come raccolto da IlBianconero.com, nella scorsa settimana c'è stato un nuovo vertice tra il. Le parti hanno ribadito la voglia di dirsi addio:. Ha adocchiato tante situazioni, ma la speranza principale è quella di tornare a Torino, dove ha tanti amici e dove avrebbe la possibilità di tornare subito ai massimi livelli con un allenatore come Allegri. Il rapporto tra i due è meraviglioso, inutile ribadire. E sebbene non ci sia grandissima voglia di tornare sui propri passi da parte dei dirigenti, il livornese potrebbe risultare decisivo e magari strapparlo nelle ultime battute del calciomercato.