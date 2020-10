Feeling. Unità d'intenti. Clima giusto. Sono tutti termini che hanno accompagnato l'esonero di Sarri e portato alla promozione di Andrea. Alla fine, cosa c'è di nuovo nel racconto di Pjanic ? Nel detto e non detto di un divorzio da troppi annunciato, le parole del bosniaco sul suo vecchio allenatore non sono né pietra tombale sulla questione, né notizie di primo pelo.Eppure, è diversa la questione fiducia, sottolineata anche dai tifosi sui social - a proposito: guarda la gallery in basso per leggere i commenti più o meno infuriati -, che aggiunge pepe alla già citata frase sugli 'inallenabili' (Sarri l'avrebbe detta ad Agnelli subito dopo aver ricevuto comunicazione dell'esonero) e che porta la bilancia delle responsabilità a pendere tutta dalla parte del tecnico toscano. "Quello che ancora adesso mi dispiace è che Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato. Quando uno si sbaglia nella valutazione delle persone mi dispiace e resta la cosa peggiore, perché ogni giocatore in quello spogliatoio ha sempre dato e darà sempre il massimo per il club e per la squadra", racconta - senza svelare - Pjanic.