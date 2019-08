Nuova macchina per? Sembrerebbe proprio così. Il bosniaco si è presentato alla Continassa con un rombo di motori diverso, ma ugualmente bellissimo: si tratta di una Ferrari nuova di zecca, di colore grigio metallizzato come si può vedere dal video in basso. Regista d'eccezione è l'amico e compagno Blaise, che sottolinea in francese il suo apprezzamento verso il nuovo acquisto di casa Pjanic. Effettivamente, lascia abbastanza ammaliati. E Matuidi non è certamente esentato da sensazioni umane. Molto umane.