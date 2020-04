Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic è tra i giocatori più attivi sui social e racconta ogni giorno come passa il tempo in quarantena. Da casa sua, tra relax ma anche allenamento, come ha fatto vedere oggi con una foto postata su Instagram. Il centrocampista bianconero dopo aver mostrato gli allenamenti e le sfide anche per arrivare pronto alla preparazione di qualche giorno fa, ha postato una foto che lo ritrae in un momento di relax. "​Giorni migliori arriveranno", il suo messaggio su social a tutti i suoi followers.