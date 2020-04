Your browser does not support iframes.

Allenamenti fermi, partite rinviate, ma il mondo del calcio non si ferma. E con esso i suoi protagonisti, i calciatori, come quelli della Juve, che proseguono le loro sedute personalizzate, dall’interno delle proprie case. E poi, tanti giochi, dirette sui social network e sfide. C’è Pjanic, che parla con Benatia su Instagram e gioca a tennis, su un campo perfetto in erba, chiedendo avversari migliori (ed interviene nella conversazione Dzumhur, tennista numero 107 del mondo). Poi Bonucci, che prima si allena senza tregua, poi aiuta il figlio a fare i compiti. E Cristiano Ronaldo, che prova a spingere al massimo il proprio fisico, come sempre. Douglas Costa invece gioca a Fortnite, sulla Playstation, con un joystick personalizzato, griffato bianconero, con il marchio Juventus. E c’è anche un Moise Kean nostalgico…



