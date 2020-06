Miralem Pjanic ha solo il Barcellona in testa. Nelle due partite di Coppa Italia post lockdown il centrocampista bosniaco ha giocato sottotono, rendendosi protagonista di altre prestazioni negative come le ultime prima dello stop della stagione. Nel frattempo è arrivato il sì al Barça, in quello che dovrebbe essere uno scambio tra club ma con il no di Arthur a trasferirsi a Torino si è bloccato tutto. Mire però ha dato la parola al Barcellona e non vuole rimangiarsela, e da come gioca sembra essere già proiettato alla nuova avventura.