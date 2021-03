5









Le parole di Orsato a 90° Minuto hanno scatenato il caos. Qualche giorno fa per la prima volta un arbitro ha parlato di davanti ai microfoni, ammettendo anche di aver sbagliato in un Inter-Juve del 2017-18 non espellendo Miralem Pjanic per un intervento sull'ex nerazzurro Rafinha. Quel mea culpa ha acceso la rabbia del Napoli, che in quella stagione stava contendendo lo scudetto alla Juve e ha abbandonato definitivamente le speranze dopo lo 0-3 in casa della Fiorentina.



INDEGUATEZZA - Così i tifosi del Napoli hanno iniziato la protesta sui social: "3 sul campo" hanno scritto riferendosi a quello scudetto che, secondo loro, sarebbe dovuto andare agli azzurri. Tra i tifosi infuriati per le tempistiche con le quali l'arbitro ammette l'errore c'è lo sceneggiatore Maurizio De Giovanni: "Le dichiarazione di Orsato ci hanno regalato una scarna, triste e tardiva soddisfazione - sono le parole riportate dal Corriere dello Sport - ciò che avevamo pensato era vero, e cioè la clamorosa inadeguatezza del sistema calcio. Diciamo che su quello scudetto, come su altri che la Juve millanta di aver vinto, ci sarà una bella ombra". LA MALAFEDE - Il tre come numero perfetto secondo i tifosi del Napoli. Tre come gli scudetti che vorrebbero e gli anni passati da quella stagione: "Quella decisione vanificò il miracolo che il Napoli aveva compiuto - spiega l'ex Rettore della Federico II Guido Trombetti - Non ci resta che attaccarci alla numerologia e immergerci nel mistero della perfezione del 3: non può essere questo arbitro a cambiare la storia". Altro giro, altra polemica: "Come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato ma spesso s'indovina. All'epoca diedero del visionario a Sarri, ma tutto sommato questo episodio conferma l'esistenza di una sudditanza psicologica verso la Juve. Che ha finito per condizionare i campionati. Da tifoso del Napoli mi sento defraudato".