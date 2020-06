Un buon inizio di settimana. E' ciò che augura a tutti Miralem Pjanic, ma soprattutto lo fa a se stesso: questa è bella importante, riporterà alla ripresa del calcio giocato in Italia. Insomma, resta un po' di emozione. E si fanno più larghi i sorrisi, come quelli che ritraggono Mire con un compagno d'eccezione nella prima foto pubblicata quest'oggi dal suo profilo Instagram: accanto a lui c'è, infatti, arriva proprio Cristiano Ronaldo: Non di certo una notizia: tra il bosniaco e il portoghese resta un gran rapporto. E se dovesse passare al Barcellona, per il centrocampista arriverebbe un piccolo 'primato': sarebbe nella grandiosa cerchia di chi ha potuto servire assist a CR7 e Leo Messi.