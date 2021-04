L'operazione che ha portato la Juventus ad acquistare Arthur ha visto il Barcellona valutare Miralem Pjanic 60 milioni di euro. Una cifra che però si è più che dimezzata in questa stagione, nella quale il bosniaco è parso un po' in declino ad alti livelli. Secondo Todofichajes.com, infatti, Pjanic ora varrebbe 28 milioni e il Barça l'avrebbe messo sul mercato, con l'Everton ad aver mostrato interesse. L'ex regista di Roma e Juve però non sarebbe convinto di un eventuale approdo alla corte di Ancelotti.