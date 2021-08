Giorni caldi. Caldissimi. Messa da parte la sconfitta in amichevole contro il Barcellona, la Juve prova a "consolarsi" con il mercato. E le occasioni ieri erano ghiotte, soprattutto sul fronte Pjanic. Da sabatohanno viaggiato e quasi vissuto in simbiosi: si è parlato certamente di Superlega, ma anche il bosniaco sarà stato oggetto di discorsi. Come racconta Gazzetta,Per la Juve è un usato sicuro, un investimento diretto ma non così determinante - il vero obiettivo resta-. Intanto, all'ingresso in campo (per la presentazione della squadra, non ha giocato nell'amichevole) il bosniaco è stato accompagnato dai fischi dei tremila spettatori: altro sintomo, altro segnale.: potrebbe essere anche biennale.