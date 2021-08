Alcune dichiarazioni dell'ex Juve Federico Balzaretti a Dazn: "Vlahovic tra i nuovi prospetti mi sembra tra i più forti in circolazione, è normale sia al centro delle attenzioni di tante grandi squadre. I soldi che offrono sembrano tanti, ma sostituirlo ora non so se è facile, molto lo farà anche l'ambizione del ragazzo, sono scelte molto personali.