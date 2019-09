La Juventus attende di conoscere l'entità degli infortuni di Douglas Costa e Pjanic: i due giocatori, costretti ad alzare bandiera bianca contro la Fiorentina, saranno sottoposti domani agli esami del caso nella giornata di domani. Se per Douglas si tratta di un problema ben più serio (rischia un mese di stop per un possibile stiramento al flessore destro), l'entità dell'infortunio di Pjanic va assolutamente valutata. Anche day by day. Intanto, domani i primi esami e soprattutto una risposta: se ci sarà - o meno - a Madrid. Al momento, per Sky Sport, filtra ottimismo.