Miralemcelebra Gigie la vittoria dellanel derby per 4-1 contro ilcon un messaggio, pubblicato sul proprio profilo Instagram: "La prima volta è stata bellissima, l'ultima doveva essere memorabile Grazie Buffon: un numero per dire chi sei. Unico fra i primi".Il centrocampista bosniaco a fine stagione lascerà la Juve per accasarsi al Barcellona, in uno scambio che porterà a Torino Arthur.