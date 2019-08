Your browser does not support iframes.

Toh, e stavolta chi ha vinto? Di solito, attraverso i social, i giocatori della Juve amano punzecchiarsi e scherzare con l'ego: soprattutto se di mezzo c'è stata una partitella sanguinosa a fine allenamento. Agli ordini di Sarri, sì. Ma specialmente all'ordine dell'orgoglio, con la Continassa che si colora di agonismo e voglia di vincere. Stavolta però c'è stato un giallo, pure difficile da capire: sia Bonucci che Pjanic hanno postato una foto sui social con il 'winning team'. Completamente diverso l'uno dall'altro.



THE WINNER IS... - Da una parte Emre Can, De Sciglio, Pereira, Pjanic, Higuain, De Ligt, Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi e Rugani. Dall'altra? Bentancur, Matuidi, Pellegrini, Cancelo, Mandzukic, Douglas, Demiral, Bonucci, Khedira e Ronaldo. Oh, squadre forti. E pure equilibrate. E allora diventa ancor più difficile capire chi ha vinto davvero. A partire dai commenti: "Ti sei fatto dare solo i gol della tua squadra!!! Metti anche quello che avete preso nella partitina a campo largo!", scrive Leo a Miralem. Subito supportato da Matuidi: "Manca qualche gol...". Cancelo gli dà del Pinocchio e Douglas è più canonico: "Non si vede un c..., Mira". Un mistero che si scioglierà sotto il sudore dell'ennesima doppia sessione tra le mura della Continassa.



FOTO e VIDEO sono nella nostra gallery dedicata!