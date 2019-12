Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Queste le sue parole, riportate da TMW: "Una delusione. Nel primo tempo le squadre sono state alla pari, il ritmo era basso. Nel secondo tempo ci sono stati tanti strappi e loro sono riusciti a segnare. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per il 2-1. Troppi gol subiti? Per vincere bisogna subire molto meno, in generale la squadra era messa bene in campo, dobbiamo soltanto lavorarci sopra. Sicuramente rispetto alle ultime partite abbiamo fatto un passo indietro, ci mancava brillantezza, non siamo stati veloci. Il gol poi ha fatto la differenza".