di Andrea Menon, inviato a Milano

Miralem Pjanic è sempre presente. In campo, ma anche fuori. Oggi infatti, in quel di Milano, il centrocampista bosniaco della Juventus presenzia ad un evento griffato Adidas, sponsor tecnico del giocatore oltreché della squadra. L'occasione è quella della presentazione delle nuove Predator, scarpa da calcio simbolo della casa tedesca di abbigliamento sportivo. Nella cornice del campetto street Masseroni 1, siamo andati a seguire la giornata di Pjanic in occasione dell'evento con Adidas, in attesa ovviamente di rivederlo in campo nella prossima partita contro il Napoli, con ai piedi le nuove Predator.



LE SUE PAROLE - "Ho avuto modo di provarla, ma io sono molto complicato. Ci vuole tempo, tempo per sformarle così che il piede ci vada bene dentro. Per questo non le ho ancora usate in partita, ma solo in allenamento. Ma domenica sarà la prima. Come detto, ci vuole tempo per abituarsi ad un nuovo modello,ma una volta che ci giochi, senti subito i grandi vantaggi. Spero che mi darà tante gioie, tanti gol e tanti assist. Mi sono innamorato della scarpa Predator, sono quindici anni che ci gioco e penso che, per come gioco io - nel primo controllo specialmente - mi aiuta tanto. La precisione del passaggio e del tiro cambia tanto, sono impressionato. L'unica cosa che mi manca è che il mister mi metta più vicino alla porta per fare qualche gol in più. Sono molto contento di queste scarpe".



CALCI DI PUNIZIONE - Presentata la scarpa, Miralem Pjanic si è intrattenuto con i presenti per una breve lezione su come calcia le sue celebri punizioni: dalla posizione del corpo all'impatto con il pallone, una vera e propria chicca che arriva direttamente da uno dei migliori battitori del mondo. Ecco le sue parole: "Le provo per 20-30 minuti il giorno prima della partita. Solo ripetendo il gesto diventa naturale. Juninho faceva lo stesso, è stato il miglior battitore. Anche CR7 lo fa, è l'unico modo per migliorare​"









