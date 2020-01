Tra le brutte notizie di una brutta serata, come quella vissuta dalla Juventus ieri sera al San Paolo, c'è anche quella dell'infortunio di Miralem Pjanic, costretto ad uscire al 50' per fare spazio ad Adrien Rabiot. Come riporta Tuttosport, le speranze sul bosniaco sono che a metterlo ko sia stata semplicemente una botta. In caso contrario, e in attesa degli esami che faranno oggi sul giocatore, potrebbe essere molto difficile rivederlo in campo già domenica prossima, allo Stadium, contro la Fiorentina.