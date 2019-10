Miralem Pjanic è uno dei giocatori più in forma della Juve di Sarri. L'allenatore l'aveva detto dall'inizio della stagione, tutte le azioni sarebbero passate da lui. E così è stato e sarà.



LAVORO EXTRA - Da mezz'ala si è trasformato in regista vero e proprio, detta i tempi e mette ordine in mezzo al campo. Uno dei segreti di questo inizio dal top della forma per il bosniaco, secondo La Gazzetta dello Sport, è il lavoro extra che ha fatto sul suo fisico, svolgendo sempre un allenamento supplementare per mantenersi ad alto livello e cercare di evitare problemi muscolari.



STEFANINI - Quest'anno, poi, ha ritrovato Damiano Stefanini, ex capo dei fisioterapisti della Roma specializzato nella prevenzione e nel recupero degli infortuni e grande amico di Daniele De Rossi. Pjanic e Stefanini sono sempre rimasti in contatto dopo essersi conosciuti quando il giocatore era in giallorosso, e adesso il bosniaco ha approfittato del tempo libero del fisioterapista per farsi seguire. A 30 anni Pjanic vuole diventare il miglior regista al mondo e sa che per arrivare in alto deve stare al massimo con la forma fisica.