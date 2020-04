. Ieri ha annunciato su Instagram il suo ritorno, “Back to business”, il primo dei giocatori bianconeri a rientrare a Torino tra quelli che avevano lasciato l’Italia per trascorrere la quarantena all’estero. Oggi, il centrocampista bosniaco si è messo all’opera per scaldare i motori in vista della possibile ripresa. Tramite le storie di Instagram,Mire vuole tornare a pieni giri, per scacciare le voci di mercato e riprendersi quel posto da titolare messo in discussione prima della diffusione della pandemia.