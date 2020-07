La Juve mette il turbo e prenota lo scudetto: +7 sulla Lazio grazie alla vittoria bianconera nel derby e alla quasi contemporanea - qualche ora dopo - sconfitta della squadra di Inzaghi all'Olimpico contro il Milan. Applausi per tutti in casa Juve, anche se i quotidiani sportivi non hanno perdonato qualche errore a Pjanic e Bernardeschi; Dybala solito trascinatore, Ronaldo ha trovato il primo gol italiano su punizione e Buffon è da standing ovation dopo il record di presenze in Serie A.



Sfoglia la gallery per leggere le pagelle dei quotidiani dopo Juve-Torino