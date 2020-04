1











Miralem Pjanic come pedina di scambio. La Juventus ci pensa e, come riporta Rai Sport, è pronta a inserirlo nella trattativa con il Manchester United per Pogba o con il Chelsea per arrivare a uno tra Jorginho e Kanté.



ANCHE RABIOT - Chelsea che pensa anche ad Adrien Rabiot. Arrivato quest'estate a parametro zero, il francese ha faticato nella prima parte di stagione, salvo poi rimontare nelle gerarchie nella seconda parte. I Blues potrebbero prenderlo a cifre abbordabili, per la Juve sarebbe piena plusvalenza. Occhio anche a Emerson Palmieri: l'esterno, oggi a Londra, piace tanto a Paratici.