Miralem Pjanic, al Mundo Deportivo, ha raccontato la sua idea per il futuro: "Continuare al Barcellona? Sì, certo, non ho firmato per andar via dal Barça l'anno successivo, ho firmato per fare la storia in un club che era sulla mia strada da tanti anni. Due anni fa Abidal voleva ingaggiarmi, stavamo parlando ma il club ha investito su Antoine (Griezmann) e non c'erano soldi per me ... Ho dovuto aspettare due anni per vivere il sogno di essere un giocatore del Barça".