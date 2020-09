Giornata di presentazione per Miralem Pjanic, che ha parlato alla stampa da nuovo giocatore del Barcellona: "Grazie al club, al presidente, a Eric (Abidal, ndr), che mi ha mandato un grande in bocca al lupo. È un orgoglio per me essere qui, per la mia famiglia e siamo molto felici. Lotterò per portare il club dove dovrebbe stare e per conquistare trofei. Suarez? Suárez è un ottimo realizzatore. Ha fatto tantissimo al Barcellona, ma non so cosa succederà nel suo futuro. Se sarà qui o alla Juve starà bene. Giocare con lui sarà un piacere".