Ancora una volta,si avvicina alla Juve. Ancora una volta, è la cronaca ad allontanarlo. Ma il bosniaco non ha perso il sorriso e forse neache la voglia di tornare a Torino. Non sarà un caso che l'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram risulti in bianco e nero e con il piano - tipico del suo soprannome in campo, e cioè il pianista, e quindi il compositore di azioni. Miralem vorrebbe fino alla fine provare a rientrare alla Juventus, dove ad attenderlo ci sarebbe un allenatore che non ha mai smesso di apprezzarlo: Massimiliano Allegri.