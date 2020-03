Non solo Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore anche Miralem Pjanic e Sami Khedira d'accordo con la società hanno lasciato l'Italia per raggiungere le rispettive famiglie e passare insieme la loro la quarantena al tempo del Coronavirus, come riporta La Gazzetta dello Sport: il bosniaco è volato in Lussemburgo e Khedira è rientrato in Germania. Prima di loro, Cristiano Ronaldo era tornato a Madeira per stare vicino alla madre in ripresa dopo l'ictus, il portoghese era partito prima che l'Italia diventasse zona "protetta" ma per ora è costretto a rimanere in Portogallo.