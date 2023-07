Miralem, a Gazzetta, svela un retroscena su Allegri."Max vuole vivere un anno più normale con la Juve dopo le turbolenze della scorsa stagione causate dai punti in classifica tolti, restituiti e ritolti. Senza contare i big infortunati e il cambio della dirigenza di novembre che ha finito per lasciarlo più solo. Gli arabi stanno dimostrando di avere possibilità economiche infinite e se per loro Allegri era una prima scelta un motivo ci sarà: Max è molto stimato, parliamo di un tecnico che ha vinto tanto. Non è un mistero, lo sanno tutti che gli arabi lo volevano fortemente, ne abbiamo anche parlato. Allegri, però, ha 2 anni di contratto, è legato alla Juve e soprattutto è molto motivato e convinto di poter fare ancora qualcosa di grande".