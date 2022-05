Mirale Pjanic, a Repubblica, ha parlato così di Paulo Dybala e del futuro dell'argentino, ormai agli ultimissimi giorni da giocatore della Juventus.



LE PAROLE - "Dybala sarebbe perfetto e la Roma perfetta per lui. Da quello che vedo, la Roma deve fare un passo avanti, con qualche campione in più. E giocatori come Paulo migliorano le squadre e lui migliorerebbe sicuramente la Roma. Può essere una soluzione e mi farebbe piacere vederlo lì".