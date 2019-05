Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato quest'oggi a un evento Randstad dall'Allianz Stadium. Tra i discorsi profusi, anche una lode ben specifica al suo ormai vecchio allenatore, Massimiliano Allegri. "Come si fa squadra? Era una domanda da fare al mister, lo ha fatto molto bene - le sue parole -. Gestire 24 giocatori, 24 persone, non è facile. Ho sempre fatto i complimenti ad Allegri che su questo è stato eccezionale. Se riesci a vincere vuol dire che l'atmosfera del gruppo è giusta. Questa è una cosa complicata ma molto importante per un allenatore. Nel nostro vedo sempre massimo rispetto. Io ho sempre provato a migliorare ogni anno per stare tra i migliori centrocampisti al mondo. Continuerò a farlo finché non raggiungere l'obiettivo ed è perché sono alla Juve. Quando si perde non guardo mai gli altri, prima guardo me e mi chiedo perché non sono riuscito a dare il meglio di te. A volte capita che l'ambiente non ti faccia dare il meglio".