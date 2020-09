1









Miralem Pjanic oggi ha vissuto un giorno molto speciale, quello della presentazione ufficiale al Barcellona. Dopo l'isolamento dovuto alla positività al Covid-19 e l'approdo in Catalogna in seguito all'operazione che ha portato Arthur alla Juventus, il centrocampista bosniaco ha potuto salutare l'ambiente blaugrana e respirare l'aria del Camp Nou. E su Twitter ha voluto subito esprimere le sue sensazioni nella lingua della sua nuova città: dopo frasi in inglese e spagnolo, ha concluso con un "Sono già a casa" scritto in catalano.