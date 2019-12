Miralem Pjanic e Sara Gama in posa per i Globe Soccer Awards. Due tra le stelle più luminose della Juventus: da una parte il regista della squadra di Maurizio Sarri e dall'altra il capitano e leader della Juve Women di Guarino che nel 2019In due hanno vinto cinque trofei in un anno e a Dubai sono stati tra i protagonisti dei Globe Soccer Awards dove il centrocampista bianconero ha ricevuto un premio alla carriera.