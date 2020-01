I titoli d’inverno non occupano spazio in bacheca. Gli scudetti non si decidono a gennaio, nè sul campo, nè a parole #RomaJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/dmbXJQBOxl — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) January 12, 2020

Miralem, centrocampista della, ha esultato sui social per la vittoria di ieri dei bianconeri contro la, che è valsa il titolo di campioni d'inverno. Sul proprio profilo Twitter il bosniaco ha pubblicato un messaggio, accompagnato da una didascalia: "I titoli d’inverno non occupano spazio in bacheca. Gli scudetti non si decidono a gennaio, nè sul campo, nè a parole". Uno sprone a continuare a combattere sul campo per arrivare a fine stagione in testa.