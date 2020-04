Due vecchi amici, che si ritrovano e sorridono. Una dalla Bosnia, l'altro da Dubai, dove ormai gioca da un paio di stagioni. Miralem Pjanic e Medhi Benatia si ritrovano in una diretta Instagram. Una live tutta in francese, tranne per un paio di frasi d'estrema importanza. "Guardate come vive questo qua, oh! - scherza Mire con il difensore - L'importante è che siete in salute, però...". Risponde Medhi: "Voglio dire una cosa a tutti gli italiani colelgati: sappiate che siamo con voi con tutto il cuore". Raccoglie l'assist Pjanic: "Speriamo che passi presto tutto, e che si tornerà a vivere come prima. Quando si lavorava, si andava allo stadio, si vinceva...". Soprattutto, si vinceva.



MATUIDI - Pjanic: "Che fine ha fatto? L'ho chiamato stamattina". E a Balzaretti: "Presto ci rivedremo, che bestia che eri. Sempre in palestra. Cena a tre con Medhi appena si può". E aggiunge Benatia: "Offro io, pure se dici che sono tirchio".



COMPLEANNO - Pjanic: "Domani è il mio compleanno, mi faccio la barba. Festeggio a casa. Cosa ho chiesto? Che tutti siano in salute, niente di più. I capelli? Ma guardati te, dove iniziano, porco due..."