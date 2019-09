Miralem Pjanic parla a Dazn dopo la vittoria sul Brescia: "Peccato che abbiamo preso un gol molto veloce. Abbiamo fatto belle cose, abbiamo cercato la porta e ad attaccare. E' difficile giocare qua e credo che alla fine abbiamo meritato di vincere. Dovevamo fare qualche gol in più ma ci sono cose buone, continuiamo così. Nuovo modulo? Penso che la squadra ha voluto giocare così e ci siamo riusciti a tenere la palla e farla girare da un lato all'altro. In generale abbiamo giocato bene, sia i centrocampisti ai miei lati che trequartisti che punte. La palla girava bene, il possesso è stato ampiamente a nostro favore. Dovevamo essere più pericolosi e fare qualche gol in più perché tenere la partita aperta è sempre difficile. Ci vuole pazienza e tranquillità, sono sempre gli altri a giudicare. Continuiamo a lavorare, ogni anno ci sono critiche ma è normale. Le aspettative sono alte noi puntiamo a vincere tutto. La squadra è tranquilla lavora giorno dopo giorno per migliorare come vuole il mister, vogliamo essere tra le squadre più forti d'Europa. Siamo sulla strada giusta".