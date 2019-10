Miralem Pjanic ha commentato su Instagram lCome sempre a modo suo: ​La musica della Champions League è talmente bella, che in campo dobbiamo suonarla al meglio". Il centrocampista bosniaco è tra i calciatori che stanno facendo meglio in questo inizio di stagione. Oltre ai due gol messi a segno in campionato sta dando un grande apporto dal punto di vista d'impostazione ma anche di recupero palla. Con Bonucci, quello che per ora ha beneficiato di più del lavoro di Maurizio Sarri.