"Abbiamo fatto un buon prime tempo. Dobbiamo continuare così e cercare di fare ancora due o tre gol per chiudere la partita", non ha limiti la voglia di Miralem Pjanic dopo il primo dominato dalla sua Juventus contro il Napoli nella grande sfida dell'Allianz Stadium. Queste le sue parole all'intervallo a Sky Sport, in attesa dei secondi 45 minuti, assolutamente da non perdere.