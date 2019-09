Miralem Pjanic è stato, senza alcun dubbio, il migliore in campo nella sfida vinta dalla Juventus oggi contro la Spal all'Allianz Stadium. Il centrocampista bosniaco ha collezionato, nel corso dei 90 minuti giocati, la bellezza di 129 tocchi, soltanto 21 in meno rispetto ai 150 che Maurizio Sarri aveva "pronosticato" per lui nella prima conferenza stampa da tecnico bianconero.