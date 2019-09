"Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi", con questo messaggio scritto su Instagram Miralem Pjanic festeggia la vittoria della Juventus sul Brescia. Il centrocampista bianconero ha segnato il gol da tre punti per i bianconeri che balzano così in testa alla classifica in attesa del match dell'Inter di questa sera contro la Lazio. Il bosniaco ha parlato anche a Dazn a fine partita : ​"Peccato che abbiamo preso un gol molto veloce. Abbiamo fatto belle cose, abbiamo cercato la porta e ad attaccare., continuiamo così.