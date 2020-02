Si avvicina la sfida di Champions League tra Lione e Juventus, in campo questa sera al Groupama Stadium. Tra i diversi incroci della sfida c'è sicuramente da sottolineare quello di Miralem Pjanic. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Pjanjc, riprercorre gli anni passati dal bosniaco a Lione. Grazie al maestro, Juninho, Miralem è cresciuto molto nelle giocate in mezzo al campo. La sua crescita a Lione e poi a Roma gli hanno permesso di diventare un giocatore completo. La curiosità è che CR7 e Pjanic si sono gia incontrati quasi dieci anni fa: quando il centro- campista per scappare dalla guerra, giocò la partita più importante in Champions League con la maglia del Lione. Si trattava della gara di ritorno degli ottavi col Real Madrid, quando il Lione del giovane ma già promettente Pjanic fece l’impresa contro i blancos di Florentino. Insomma, nonostante siano passati anni CR7 e Pjanic ora sono dalla stessa parte, pronti a far conquistare alla Juventus un pass per i quarti di finale.

