Non è iniziata benissimo l'avventura dicon il Barcellona. Nelle prime partite con la nuova maglia aveva gli occhi di tutti addosso, criticato dalla stampa con il quotidiano "Sport" che racconta un giocatore ancora in fase pre campionato che fatica a stare al passo dei compagni, sia in partita che in allenamento. Per questo, in Spagna fanno sapere che Koeman escluderà l'ex juventino dal Clasico contro il Real Madrid in programma sabato 24.