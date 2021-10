Le parole di Miralema La 7, durante il pre partita di: "I miei migliori anni sono stati in Italia, ho voluto crescere di anno in anno e sono riuscito. Al Barcellona un sogno che si è realizzato da bambino, ma ho avuto sfortuna, sono arrivato in un periodo complicato, un allenatore che ha incontrato tante possibilità e che non mi ha dato la possibilità. Per ora posso parlare poco del calcio turco, è un livello un po’ sotto ma era importante continuare a giocare. Se mi richiamano in Italia torno."- "Sta facendo il suo percorso. Due anni diversi, con allenatori diversi da quello che è stata la Juve negli ultimi anni. Allegri è molto preparato e rimetterà tutto a posto., ritorneranno a fare bene. Alla Juve ho trovato una società solida e ho capito che- "Negli ultimi anni sta facendo bene, preso un grandissimo allenatore, stanno facendo il loro percorso. Quest’anno non c’è una favorita, tante squadre lotteranno per lo scudetto. Quando ho lasciato la Roma mi veniva da piangere, sapevo di lasciare una piazza straordinaria.- "So che ci sono sempre stati risultati combattuti, anche se la Juve ha fatto grandi cose in campionato. Oggi è un 50/50, sarà una partita combattuta."